El centro KBr de la Fundación Mapfre acoge exposiciones sobre Walker Evans y Pérez Siquier

El centro KBr de la Fundación Mapfre presenta exposiciones sobre Walker Evans Y Pérez Siquier.

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro KBr de Fundación Mapfre en Barcelona acoge desde este jueves las exposiciones 'Walker Evans. Now and Then' y 'Pérez Siquier. Colecciones Fundación Mapfre', dos muestras que recorren la trayectoria de estos dos fotógrafos y que podrán visitarse en haste el 24 de mayo.

La muestra dedicada al estadounidense Walker Evans reúne 217 fotografías y diversos proyectos que recorren su carrera desde los años veinte hasta los sesenta, incluyendo sus trabajos para la Farm Security Administration y sus series sobre el metro de Nueva York, informa la fundación en un comunicado este martes.

La exposición de Carlos Pérez Siquier reúne una selección de obras que muestran desde su etapa neorrealista hasta su posterior paso al color, en el que documentó las transformaciones sociales y el auge del turismo en las costas españolas.

La programación de las salas se complementará con el ciclo de conferencias 'El estilo documental reconsiderado', dirigido por Jorge Ribalta, que se desarrollará entre marzo y abril.

El centro también ha activado el programa KBr Live en el Port Olímpic, un calendario de actividades gratuitas entre las que se incluyen conciertos de jazz a cargo del Conservatori Liceu y talleres prácticos dirigidos al público familiar.