Centros de Girona atendieron a 948 personas por TCA en 2024, un 26% más que el año anterior

GIRONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa para la atención a los trastornos de conducta alimentaria (TCA) de las comarcas de Girona atendió a 948 personas en 2024, lo que supone un aumento del 26,58% respecto a 2023 (696) personas.

El aumento es "constante" en los últimos años: un 56% más que en 2022 (554), un 88% más que en 2020 (460) y un 108% más que en 2019 (448), informa el Institut d'Assistència Sanitària (IAS) de Girona en un comunicado de este viernes.

Del total de personas atendidas, un 92,8% (880) fueron mujeres, y un 7,2% (68) fueron hombres, con una media de edad de 30 años.

MENORES

Los Centros de Salud Mental Infantojuvenil (CSMIJ) atendieron, en 2024, 257 menores, un 34% más que el año anterior (191); de estos, un 91,4% (235) eran niñas y adolescentes, y un 8,6% (22) niños, con una media de edad de 15 años.

Los diagnósticos más frecuentes en menores fueron TCA inespecífico, en un 67,7%, y anorexia, en un 26,6%.

ADULTOS

Los Centros de Salud Mental de Adultos (CSMA) atendieron en 2024 un total de 645 personas con TCA, de las cuales el 93% eran mujeres, con una media de edad de 34 años.

Los diagnósticos más frecuentes fueron el TCA inespecífico (55%), anorexia nerviosa (26%), la bulimia nerviosa (18%) y otros TCA (2,2%).

ACTIVIDAD HOSPITALARIA

El centro de adultos del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt (Girona) atendió 47 personas con TCA: un 15,5% en el Hospital de Día de Adultos, un 12,7% en el Hospital de Día Infantil y un 72,3% en la unidad especializada en la atención a los Trastornos de Conducta Alimentaria (UTCA).

El 84,4% de personas ingresadas en el Hospital de Día fueron mujeres, mientras el 8,8% son hombres; la media de edad fue de 19 años, siendo el mínimo 12 años y el máximo 25, y los diagnósticos más prevalentes fueron la anorexia nerviosa y el TCA inespecífico, con un 47%.