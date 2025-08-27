CGT desconvoca la huelga de socorristas en Barcelona tras 27 días de protesta

Socorristas de Barcelona durante una manifestación, a 22 de agosto de 2025, en Barcelona. - David Oller - Europa Press

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

CGT ha anunciado este miércoles en un comunicado la desconvocatoria de la huelga de socorristas en Barcelona tras 27 días de protesta y "con un seguimiento del 100%" por parte de la plantilla.

El sindicato ha explicado que el acuerdo con el Ayuntamiento se firmará este jueves a las 13 horas en la Conselleria de Treball de la Generalitat y ha destacado que "cuando hay voluntad y se garantiza un espacio de diálogo, el entendimiento es posible".

Según CGT, el pacto contempla ampliar la cobertura en temporada baja con 26 días de trabajo más y tres refuerzos desde el inicio de la temporada, así como 21 días adicionales en temporada alta.

El acuerdo también incluye abrir todas las torres de vigilancia desde el tercer fin de semana de mayo, garantizar la participación en la reforma de los locales de salvamento y fiscalizar las acciones de la empresa gestora.

"La firmeza y la solidaridad de la plantilla han transformado una propuesta inicial insuficiente en un acuerdo que reconoce la importancia de nuestro oficio", ha concluido CGT, que ha asegurado que seguirá defendiendo un servicio de socorrismo excelente en la ciudad.