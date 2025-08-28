Los socorristas de Barcelona celebran el acuerdo para finalizar la huelga: "Esto es el inicio"

Representantes de los socorristas de Barcelona en la reunión con el Ayuntamiento y el Departament de Treball de la Generalitat antes de firmar el acuerdo para desconvocar la huelga. - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los socorristas de Barcelona han celebrado el acuerdo al que han llegado con el Ayuntamiento para desconvocar la huelga que ya llevaba 27 días consecutivos de seguimiento: "Esto es el inicio de un camino, no el final".

Así lo ha afirmado este miércoles el secretario general de CGT en la sección de socorristas, Ignacio García, ante la sede de la Conselleria de Trabajo de la Generalitat antes de formalizar el acuerdo.

García ha reiterado la satisfacción del colectivo por ampliar la temporada más de 40 días en lo que ha considerado una negociación que "beneficia a todos".

"Esperamos que esta muestra de unión y fuerza sirva para tener un diálogo mucho más productivo y dócil, que no sea necesario que la plantilla se vuelva a poner en pie de guerra por reclamaciones que son lógicas y necesarias para la playa de Barcelona", ha añadido.

Finalmente, ha recordado que el hecho de iniciar el mes de mayo con todas las torres abiertas es "algo histórico".