El Cicac aboga por aplicar un derecho "que incorpore la protección animal como un valor esencial"

El presidente del Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac), Joan Martínez, durante la inauguración del I Congreso de los Derechos de los Animales - CICAC

TARRAGONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac), Joan Martínez, ha manifestado este jueves que la abogacía catalana aboga por "avanzar hacia un derecho más consciente, que incorpore la protección animal como un valor esencial y transversal", informa el Cicac en un comunicado.

Lo ha manifestado durante el discurso inaugural del I Congreso de los Derechos de los Animales, organizado por el Cicac, con la colaboración de los Colegios de Tarragona y Mataró (Barcelona), y que reunirá a más de 150 expertos durante este jueves y viernes en Tarragona.

En el acto de apertura también han participado el presidente de la Comisión de Derechos de los Animales del Consell y decano de Tarragona, David Rocamora; el director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, José Ramón Becerra, y el secretario de Transición Ecológica de la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Jordi Sargatal.

Martínez también ha subrayado que "adaptar el derecho a las nuevas sensibilidades sociales es una responsabilidad" que la abogacía catalana asume con convicción y vocación de servicio público y que la justicia no puede ser ciega a los valores de respeto, convivencia y protección de los animales, que la sociedad ya ha interiorizado, en sus palabras.

Durante estas dos jornadas, juristas, académicos, miembros de entidades animalistas, representantes de administraciones públicas y fuerzas y cuerpos de seguridad debatirán sobre los retos jurídicos que plantea la protección animal y los derechos de los animales en procesos de separación y divorcio tras la reforma del Código Civil, entre otras cuestiones.