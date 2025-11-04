Cid (Comuns) avisa a Dalmau de incumplimientos en los acuerdos: "La confianza se debe ganar"

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha avisado al Govern de que aún hay "incumplimientos importantes" de los acuerdos alcanzados para la investidura del presidente, Salvador Illa, y para aprobar los suplementos de crédito, en respuesta a las palabras del conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, que ha sostenido que confiaba en aprobar Presupuestos.

"La confianza se debe ganar. La confianza cuesta mucho construirla y se tarda poco en perderla", ha señalado en rueda de prensa este martes, y ha reprochado al Govern que no les haya convocado a una nueva reunión para hacer seguimiento de los acuerdos, ni tampoco a una de negociación presupuestaria.

En concreto, Cid ha señalado que aún no se han cumplido acuerdos como las clases de refuerzo de catalán, matemáticas e inglés, aunque ha reconocido que ha habido avances como el protocolo antidesahucios y el registro de grandes tenedores.

ALQUILER DE TEMPORADA

Ha reclamado a Junts y PP que no lleven al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) el proyecto de ley del Govern de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo que regulará el alquiler de temporada, y que se debatirá en el pleno de esta semana si finalmente ningún partido pide dictamen del CGE.

Ha asegurado que si lo llevan al CGE el trámite se atrasaría un mes, lo que permitiría que "durante un mes más aquellos que están haciendo fraude de ley y están haciendo negocio con el derecho a la vivienda lo continúen haciendo", y ha instado a Junts a ponerse del lado de quienes creen que la vivienda es un derecho y no un fondo de inversión.

SANCIONES DE LA LEY DE VIVIENDA

Cid ha detallado que en la sesión de control de este miércoles preguntarán al Govern por qué "no han puesto ninguna sanción a quien se salta la Ley de Vivienda, y si hay una doble vara de medir" en esta materia.

El portavoz de los Comuns ha afirmado que el Govern tiene "deberes por hacer" en materia de vivienda, como aplicar este régimen sancionador, aunque también ha señalado que deben cumplir en materia de educación.

Además, Cid ha explicado que negociarán durante el trámite parlamentario "con las formaciones de izquierdas" su proposición de ley para regular la compra especulativa de vivienda, al ser preguntado por si han compartido con el PSC el contenido de esta propuesta.

AEROPUERTO DE BARCELONA

Cid ha lamentado que "el Govern de Aragonès también estuviese a favor de la ampliación" del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, tras conocerse un informe de encargado por el Ejecutivo de los republicanos que apostaba por ampliar el aeródromo con un 17% menos de hectáreas protegidas afectadas respecto a la propuesta de Aena.

"Me sorprende que un Govern de ERC plantease un informe que avalase la ampliación, como hace también el PSC. Teoricamente ERC, de hecho lo ha votado en el Parlament, está en contra de la ampliación", ha añadido.