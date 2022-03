Cid (comuns) sobre cambios en Mossos: Al Govern "le ha cogido un ataque de película de James Bond"

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los comuns en el Parlament, David Cid, ha considerado que al Govern le "ha cogido un ataque de película de James Bond, porque cada vez que llega un nuevo conseller de Interior, quiere un jefe de Mossos que le sea más cercano".

"Llevamos cinco años seguidos que ningún jefe de Mossos llega a acabar el año. ¿Dicen que es habitual? Hombre, no sé yo", ha dicho este miércoles en el pleno del Parlament tras la comparecencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para explicar los cambios en la cúpula de los Mossos.

Para Cid, el Govern tiene derecho a hacer estos cambios pero ha acusado al Ejecutivo de no dar suficientes explicaciones: "Dicen no tener ningún problema para explicarse. Hombre, hace tres meses del cambio y pedimos la comparecencia del conseller el 21 de diciembre y hasta un mes después no compareció".

Además, ha considerado que "se ha degradado" al exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero porque, a su juicio, daba la sensación de que desde el Govern estaban muy contentos con él y cree que se podría haber preparado mejor su cambio o tener ligado dónde se le destinaba.

Ha ironizado sobre una intervención anterior de Elsa Artadi (Junts) de seguridad en Barcelona, que ha recibido aplausos de Vox: "Supongo que es un problema contestar a Javier Negre, pero no es ningún problema que Vox aplauda tus políticas de seguridad", en referencia a que miembros de Junts criticaron al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, por responder a una pregunta de un periodista sobre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.