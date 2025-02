Cid (Comuns): "Junts ha escogido el mismo camino que Feijóo y el PP con Vox"

Pide que retiren la PNL sobre la moción de confianza a Sánchez porque "no tiene sentido"

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha asegurado este miércoles que Junts ha normalizado las relaciones con Aliança Catalana (AC) tras descartar la moción de censura contra la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, y que han escogido el mismo camino que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Vox.

"Dirigentes de Junts ya cuestionan y dan prácticamente por roto ese cordón democrático. Nosotros creemos que Junts ha elegido el mismo camino que Feijóo y el PP con Vox, que básicamente es normalizar las relaciones con Aliança Catalana pensando en el medio plazo, al igual que PP ha elegido el camino de posibles alianzas con Vox a nivel del Estado", ha dicho en una rueda de prensa desde el Parlament.

Cid ha criticado que Junts ha tomado esta decisión en clave nacional y no en clave local, y que está pensando en posibles alianzas "en muchos ayuntamientos del país", por lo que ha considerado que el primer error, y seguramente el más grande, en sus palabras, fue permitir que AC y Orriols llegaran a la alcaldía con la aquiescencia de Junts en 2023.

Ha señalado que el camino adecuado para confrontar la extrema derecha es no darles espacio en las instituciones, como asegura que hizo la excanciller alemana Angela Merkel, y ha lamentado que Orriols vea Ripoll como un mero altavoz: "No habla ni del proyecto que tiene para Ripoll, no habla ni de los vecinos de Ripoll, sino que habla de la alcaldía como un altavoz".

"MIRANDO DE REOJO" A AC

Ha afirmado que en las últimas semanas en el Parlament Junts está tomando decisiones "mirando de reojo" a AC, como cuando se abstuvieron en la moción para rechazar las injerencias de Elon Musk en la política europea o en mociones que presenta la formación de Orriols.

"Lo vimos la semana pasada cuando se negaron a rechazar las injerencias democráticas que está haciendo Elon Musk en las elecciones en Alemania o en diferentes países de la Unión Europea, pensando exclusivamente en Aliança Catalana; o cuando, ante mociones que ha presentado Aliança, no ha votado en contra como siempre hemos hecho con Vox, sino que se han abstenido", ha dicho.

"CORDÓN DEMOCRÁTICO"

El portavoz ha reclamado que Junts reúna a las formaciones del Parlament que suscribieron un pacto contra la extrema derecha de Vox y AC --PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP-- para trasladarles "negro sobre blanco si da por cerrado, si da por superado, este cordón democrático".

Ha definido lo ocurrido este martes como "claramente una vulneración" del pacto, que ha dicho que no le gustaría que estuviera roto porque es el camino a seguir para combatir la extrema derecha.

"Ante la extrema derecha, hable catalán o hable castellano y sea españolista, es necesario mantener el cordón democrático y, evidentemente, también hay que afrontar las dificultades que tiene la ciudadanía y que provocan el malestar y provocan esta situación que lleva a votar a la extrema derecha", ha valorado.

MOCIÓN DE CONFIANZA

Cid también ha afirmado que no tiene sentido la decisión de este martes Junts y, a la vez, mantener la Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una moción de confianza, por lo que ha reclamado a Junts retirarla.

"Es un partido que mantiene la confianza en Aliança Catalana y Sílvia Orriols y niega la confianza a un gobierno de Sumar, Comuns y el PSOE. Lo que reclamamos es que no tiene ningún sentido que mantenga la confianza en la extrema derecha y, por otra, quiera que el Congreso la próxima semana debata una propuesta suya sobre si se debe mantener la confianza o no a un gobierno plurinacional, a un gobierno de progreso y a un gobierno democrático", ha expresado.