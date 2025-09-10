Cid (Comuns) lamenta que Junts haga un "favor a Feijóo y Abascal" al rechazar reducir la jornada

El portavoz de Comuns, David Cid, atiende a los medios durante una concentración a favor de la reducción de la jornada laboral, a 10 de septiembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España) - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha lamentado el "favor a Feijóo y Abascal" por parte de Junts que, su juicio, supone que la formación rechace la tramitación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, como anunciaron este lunes.

Así se ha expresado en declaraciones a los medios este miércoles tras una concentración de medio millar de sindicalistas de CC.OO. y UGT ante la sede de la patronal Foment del Treball en Barcelona.

Cid ha reprochado a los de Carles Puigdemont su gesto, precisamente el día antes de celebrar la Diada de Catalunya: "Junts está decidiendo empezar la Diada de la mano de aquellos que quieren incendiar Catalunya".

Ha sostenido que para los Comuns, defender a Catalunya es defender uno de los reclamos mayoritarios de su ciudadanía y, por ello, han emplazado a Junts a reconsiderar alinearse con los que decidieron "acabar con la carrera política" de su líder y recortar derechos a los catalanes.

Asimismo, ha asegurado que desde los Comuns no darán "esta batalla por perdida" y seguirán reclamando al Gobierno que si no se aprueba la tramitación de la propuesta, se apruebe de manera inmediata el control horario para que el empresariado deje de robar a sus trabajadores, en sus palabras.