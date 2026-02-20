Cid (Comuns) llama a la "colaboración" de los ayuntamientos con la limitación de compra especulativa

Archivo - El diputado de Comuns, David Cid - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha llamado a la "colaboración" de los ayuntamientos con la modificación de la ley de urbanismo para limitar la compra especulativa de vivienda en Catalunya --antesala del pacto por los Presupuestos entre el Govern y Comuns-- y ha reafirmado que estos tendrán la potestad de aplicarla.

Sobre la posible negativa de ciertos consistorios, Cid ha recordado que "es lo mismo" que sucede con el tope a los precios de alquiler, donde algunas CCAA --como Catalunya-- lo aplican, mientras que otras no, ha dicho este viernes en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Preguntado por las quejas de la Cambra de la Propietat a la ley, en argumentar que los fondos de inversión que compran edificios también los rehabilitan, ha expresado que eso es "el cuento de la lechera o las lágrimas de los ricos", y ha sostenido que los fondos convierten las viviendas en 'colivings' o apartamentos turísticos.

"Catalunya tiene un parque inmobiliario muy envejecido y hasta que no interviene la administración pública no se rehabilita. De hecho, nosotros, en el acuerdo, tenemos también ese doblado de los fondos del Pla de Barris, hasta los 400 millones de euros y 150 millones de euros por rehabilitación".

Ha señalado que "mucha gente está sorprendida" que se haya llegado a un acuerdo de este calibre con los socialistas y que este es un paso adelante en protección de la vivienda.

YOLANDA DÍAZ Y GABRIEL RUFIÁN

Preguntada por la ausencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la presentación del sábado de la nueva confluencia de los partidos de Sumar, ha apuntado que Díaz quiere que el "protagonismo" lo tengan las organizaciones y que debe ser ella quien decida si quiere estar al frente del futuro espacio.

Respecto al acto del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre el futuro de la izquierda de este miércoles, ha tachado de "interesante" el debate en el espacio y ha subrayado que aún no se está en el campo de las fórmulas, en referencia a la idea del republicano de que se presente en cada provincia sólo el partido con más apoyo de la izquierda.

Cuanto a las primarias de Comuns en Barcelona, ha reiterado su apoyo a la candidatura del diputado de Sumar y portavoz de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello, de quien le gusta su idea de hacer de la capital catalana una ciudad "accesible para todo el mundo".