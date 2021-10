Cid (comuns) pide a Aragonès que rechace "la agenda gris de Junts" con proyectos como PDU Gran Via

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los comuns en el Parlament, David Cid, ha pedido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que rechace "la agenda gris de Junts" con proyectos como el PDU Gran Via-Llobregat en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), un plan urbanístico para remodelar la avenida y que contemplaba soterrar parcialmente la C-31.

En declaraciones a los medios este viernes, Cid ha criticado que este es un proyecto más de "este modelo gris que tiene el Govern", y ha asegurado que también siguen esta línea con proyectos como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y el proyecto del Hard Rock en el Camp de Tarragona.

"Se está imponiendo el modelo de Junts, que más que Junts per Catalunya parece 'Junts per trinxar Catalunya (Juntos para triturar Catalunya)", ha sostenido Cid, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya inadmitido el recurso de la Generalitat, el Ayuntamiento de L'Hospitalet y el Consorci per a la reforma de la Gran Via que presentaron contra la sentencia que anuló el plan urbanístico.

El portavoz morado ha afirmado que "el modelo del 'sí' a todos los proyectos especulativos, en realidad está diciendo 'no' al futuro", y ha afeado que no tenga en cuenta la emergencia climática.

Cid ha defendido que hay dos confrontaciones de modelos entre Junts y los comuns, con el proyecto de Barcelona como capital mundial de la alimentación sostenible, impulsada por el Ayuntamiento de la capital catalana.