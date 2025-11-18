Cid (Comuns) pide a PP y Junts no poner "palos en las ruedas" para implementar la financiación

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha pedido a PP y Junts que no pongan "palos en las ruedas" a la implementación del acuerdo para una nueva financiación, y ha reclamado al Gobierno central que presente cuanto antes el nuevo sistema.

En rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, ha calificado de paso adelante "las primeras bases" que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estableció este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Cid ha pedido a PP y Junts "que dejen de ser partidos de 'ninis', que ni defienden la fiscalidad justa, ni quieren un nuevo sistema de financiación, ni quieren blindar los servicios públicos".

Ha reivindicado que Catalunya tenga una financiación justa, singular y que respete el principio de ordinalidad, y ha asegurado que esta es la "triple condición" que ponen los Comuns al nuevo sistema de financiación.

Ha señalado que aún quedan semanas de negociación por delante sobre el sistema de financiación, pero ha subrayado que deberá suponer "la llegada de una cantidad muy importante de recursos a Catalunya, una cantidad ingente".

También ha defendido que debe contemplar la singularidad catalana, ya que dispone de competencias que no tienen otras comunidades, como los Mossos d'Esquadra y las prisiones.

"Yo creo que es, para mi, imposible de aceptar por el Govern un modelo que no recoge principios de singularidad", ha respondido al ser preguntado por si el Govern debería rechazar una financiación que no fuese singular para Catalunya.

GRUPO DE TRABAJO CON EL GOVERN

El portavoz de los Comuns ha señalado que aún no tienen fecha para reunir al grupo de trabajo que han acordado crear con el Govern sobre la prohibición de las compras especulativas de vivienda en Catalunya, y ha detallado que este grupo lo formarán miembros de Comuns, del Govern y también expertos en la materia.

Cid ha detallado que por parte de los Comuns formarán parte la diputada en el Parlament y portavoz en temas de vivienda, Susanna Segovia, y el asesor de los Comuns en esta materia Xavi Martínez.

ORDENANZA DE MARTORELL

Ha tachado de "deriva autoritaria" que el Ayuntamiento de Martorell (Barcelona) haya aprobado una ordenanza que desde este lunes prohíbe llenar con agua de las fuentes públicas botellas, garrafas u otros envases con multas de hasta 750 euros.

Cid ha tachado esta medida de clasista, ya que considera que va contra personas que no pueden llegar a fin de mes: "Si realmente al alcalde de Martorell le preocupa esta situación, que no está generando ningún tipo de conflicto en el municipio, lo que debe hacer es preguntar por qué la compañía privada que tiene la gestión del agua corta el agua a familias vulnerables".

Además, ha explicado que con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, los Comuns llevará a debate y votación una moción en este pleno en la que instan al Govern a pedir que la comisaría de la Policía Nacional de Via Laietana sea "un espacio exclusivo de memoria" como piden las entidades en defensa de la memoria democrática.