Cid (Comuns) reclama más "contundencia" al Govern con las empresas ante las alertas por temporal

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en una atención a los medios en el Palau de la Generalitat - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha afirmado que hecha en falta más "contundencia" del Govern, y concretamente de la Conselleria de Empresa y Trabajo, con las instrucciones a las empresas en situaciones en que se limita la movilidad por alertas de temporal.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este viernes, tras el temporal de viento del jueves, y tras las críticas de algunos partidos al Ejecutivo por no territorializar la alerta y las restricciones, unas críticas a las que Cid no se ha sumado.

"Si se recomienda que no haya desplazamientos, ¿qué hace una persona a la que desde su trabajo se le exige que acuda a trabajar? Esto debe protegerse desde el punto de vista del Departamento de Empresa y Trabajo. Y, por tanto, si yo tengo que hacer una crítica, es esta", ha valorado el portavoz.

Ha reclamado que, en estas situaciones, se debe dar instrucción al mundo económico y empresarial de que, si hay riesgo y no se acude al trabajo, no se puede perder el trabajo y, además, no se pueden perder horas o que se descuente del sueldo.

Sobre si se debía limitar la alerta y las restricciones a las comarcas más directamente afectadas, ha dicho que delimitar las fronteras administrativas de un temporal es muy complicado, y ha lamentado el fallecimiento de una persona por los efectos del temporal de viento: "No es un juego".