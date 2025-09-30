Cid (Comuns) tacha de "farsa" el plan de Trump para Gaza y critica que Sánchez lo respalde

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

Defiende que la Junta de Portavoces del Parlament apruebe por mayoría simple un minuto de silencio por Gaza

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha tachado de "farsa" el plan del mandatario estadounidense, Donald Trump, para la Franja de Gaza, y ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo haya respaldado.

En rueda de prensa este martes, Cid ha destacado que los ministros de Sumar se han desmarcado de la posición de Sánchez, que considera un "error", y ha defendido que cualquier plan de paz debería contar con el aval del pueblo palestino y se debería de hacer en el marco de Naciones Unidas.

"Lo que está encima de la mesa parece más una farsa que un plan de paz. Y nosotros lo que no entendemos es que se pueda hacer de la mano de quien está cometiendo un genocidio en la franja de Gaza y de su principal protector", ha asegurado en alusión al presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, y a Donald Trump.

Cid ha vuelto a pedir un alto el fuego inmediato en Gaza, que se permita la llegada de ayuda humanitaria y que los buques de la armada española garanticen la seguridad de los activistas que viajan rumbo a Gaza en la Global Sumud Flotilla para llevar material humanitario.

MINUTO DE SILENCIO

Sobre la propuesta de PSC, ERC, Comuns y CUP de hacer un minuto de silencio en el pleno del Parlament "en rechazo al genocidio en Gaza", Cid ha explicado que se abordará este martes en la Junta de Portavoces, pero considera que debería poderse hacer con el apoyo de una mayoría simple de la Cámara, por lo que no sería necesario el voto de Junts.

"No es equivalente a una declaración institucional", ha subrayado el portavoz de los Comuns, que ha deseado que Junts se sume igualmente, y ha defendido que el Parlament esté al lado de quien sufre un genocidio y que muestre su solidaridad y condena.

SESIÓN DE CONTROL

Ha explicado que en la sesión de control al Govern de este martes en el pleno del Parlament preguntarán a la consellera de Territorio y portavoz del Ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, "si quiere presupuestos y cuando piensa cumplir con las cuestiones que quedan" de los pactos con Comuns para los suplementos de crédito.

Cid ha reconocido que el Govern ya ha cumplido con una de las medidas que acordaron, de hacer una campaña publicitaria para explicar los derechos que tienen los inquilinos con la Ley de Vivienda, pero ha lamentado que aún no han impulsado el cuerpo de mediación para desahucios ni el registro de grandes tenedores.

También ha criticado que el Govern no haya aplicado ninguna sanción, según él, por incumplimiento de la Ley de Vivienda, ya que cree que podría hacerse desde Consumo: "Creemos que el Govern se debe poner las pilas en el cumplimiento de la Ley de Vivienda".