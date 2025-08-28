Cimalsa alquilará una instalación industrial en la CIM la Selva (Girona)

GIRONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública de logística y movilidad Cimalsa ha puesto en alquiler una instalación industrial en la Central Integrada de Mercancías (CIM) la Selva, en Vilobí d'Onyar (Girona).

Se trata de 409,20 metros cuadrados distribuidos en una nave industrial, una zona de oficinas y una zona de aparcamiento con 54 plazas, según ha informado la Generalitat este jueves en un comunicado.

El procedimiento de recepción de ofertas permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2025 y el pliego de condiciones y todos los anexos se pueden consultar en la página web de Cimalsa.