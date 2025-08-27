Cinco detenidos en Sants (Barcelona) por intentar ocupar la antigua Escola del Carme

Archivo - Detención de los Mossos (archivo) - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Barcelona han detenido la madrugada de este miércoles a 5 personas por intentar ocupar la antigua Escola del Carme, un edificio de titularidad municipal ubicado el barrio de Sants de Barcelona, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Las mismas fuentes han explicado que los Mossos d'Esquadra han efectuado la detención de 4 personas como presuntas autoras de delitos de daños y usurpación.

Por su parte, la Guàrdia Urbana ha detenido a una quinta persona relacionada con estos hechos por un delito de atentado contra la autoridad.

Según ha avanzado 'Metrópoli', los agentes acudieron al lugar sobre las 3.00 horas y consiguieron detener la ocupación de este centro, que está en desuso desde 2023.

Fuentes policiales han confirmado que la Guàrdia Urbana se ha encargado de la custodia del edificio.