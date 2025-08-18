Una cincuentena de Bombers se desplaza a Extremadura para participar en la extinción de incendios

Efectivos de Bombers de la Generalitat antes de salir hacia Jarilla, Extremadura - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha anunciado este lunes que una cincuentena de Bombers de la Generalitat se desplazará a Jarilla (Extremadura) para reforzar los operativos de extinción de incendios.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, la consellera ha informado de que la Generalitat enviará un nuevo avión de vigilancia y ataque (AVA) y un bombardero, además de dos columnas terrestres con una cincuentena de efectivos, como ya había avanzado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la misma red social.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press, Illa precisó que, además de los citados medios, la Generalitat también pondrá a disposición de las comunidades afectadas por los "trágicos incendios" medios aéreos del cuerpo de Mossos d'Esquadra.