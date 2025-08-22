La circulación por la Rambla de Barcelona sufrirá afectaciones la semana que viene por obras

Archivo - Un obrero realizando obras en las Ramblas de Barcelona, a 25 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya, (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación por la Rambla de Barcelona sufrirá afectaciones del lunes al viernes que viene por la instalación de una cañería de refuerzo de la red de suministro de Aigües de Barcelona, que afectará al sentido ascendente de la avenida.

Para evitar aglomeraciones por las obras, que no afectarán a las aceras, el consistorio ha recomendado evitar la movilidad en vehículo por la Rambla, aunque a la altura del corte se desviará el tráfico por la calle Hospital, indica el consistorio en un comunicado.

El consistorio desplegará un equipo de informadores en la zona para resolver las dudas de comerciantes, vehículos y usuarios del bus, y personal de Agbar regulará el tráfico y los pasos de peatones en los puntos afectados para minimizar el impacto en el vecindario y la movilidad de la zona.

Respecto al transporte público, la única línea de autobús que sufrirá afectaciones es la 59 de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que por las dimensiones de los vehículos requerirá un desvío diferenciado del resto.

De este modo, el 59 no subirá por la Rambla sino que se desviará por el paseo de Colom, la avenida Paral·lel, la ronda de Sant Pau, la calle Floridablanca, las rondas de Sant Antoni y Universitat y la calle Pelai, hasta llegar a la plaza de Catalunya y recuperar su ruta.