Cirque du Soleil recorre el proceso creativo de 'Kurios' en una exposición en la Casa Cupra Raval - CIRQUE DU SOLEIL

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cirque du Soleil recorre en una exposición en Casa Cupra Raval de Barcelona el proceso creativo del espectáculo 'Kurios-Gabinete de curiosidades', que anticipa la vuelta de la gran carpa de la compañía al Districte Cultural de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

La exposición propone un recorrido por el universo singular de 'Kurios' a través de una cuidada selección de figuras y personajes icónicos del espectáculo y cada pieza permite apreciar el trabajo artesanal, el diseño de vestuario y el proceso creativo, informa este martes la compañía en un comunicado.

'Kurios-Gabinete de curiosidades', que se podrá ver hasta el 30 de mayo, incluye una instalación inspirada en los primeros globos aerostáticos del siglo XIX, que evoca una época en la que volar simbolizaba progreso, curiosidad y fantasía.

La gran carpa de Cirque du Soleil volverá a instalarse en L'Hospitalet de Llobregat a partir del 3 de septiembre con este espectáculo, que se estrenó en Montreal (Canadá) en 2014.

'Kurios' se adentra en el laboratorio mecánico de un científico convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandes, y una vez abre la puerta a este mundo, un elenco de personajes invade su gabinete de curiosidades.