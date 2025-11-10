Cirsa amortiza el importe principal pendiente de los bonos sénior garantizados que vencían en 2027

Archivo - Fachada de la Sede de Cirsa en Terrassa, a 18 de junio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cirsa ha anunciado que ha amortizado el importe principal pendiente de 382,5 millones de euros de los bonos sénior garantizados, con cupón del 10,375% y vencimiento en 2027, según un comunicado de la compañía remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes.

La empresa ha realizado la operación con los fondos obtenidos en la emisión de bonos sénior garantizados a tipo fijo con vencimiento en 2031 y de bonos sénior garantizados a tipo variable con vencimiento en 2032 por un importe nominal agregado de 1.000 millones de euros.

El precio de emisión de estos bonos se fijó el 14 de octubre en el 4,875% por el importe principal de 575 millones con vencimiento en 2031 y de 425 millones de los bonos sénior garantizados a tipo variable con vencimiento en 2032.