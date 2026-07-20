Cirsa amortiza el importe principal pendiente de los bonos sénior garantizados que vencían en 2028

Archivo - Fachada de la Sede de Cirsa en Terrassa, a 18 de junio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). La multinacional española del sector del juego Cirsa, ha anunciado su salida a bolsa con el objetivo de captar 460 millones de euros, de los cuales - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cirsa ha anunciado que ha amortizado el importe principal pendiente de 375 millones de euros de los bonos sénior garantizados, con cupón del 7,875% y vencimiento en 2028, según un comunicado de la compañía remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes.

La empresa ha realizado la operación con los fondos obtenidos en la emisión de bonos sénior garantizados que se publicó el 8 de julio de 2026.

El precio de emisión de estos bonos se fijó por un importe nominal agregado de 500 millones de euros, con un cupón del 4,625% y vencimiento en 2032.