Cirsa cierra el segundo trimestre con 187 millones de beneficio operativo, un 9,2% más

La plataforma internacional de juego Cirsa cerró el segundo trimestre del año con un beneficio operativo de 187 millones de euros, lo que representa un 9,2% más que en el mismo periodo del año pasado, y registró unos ingresos de explotación de 579 millones de euros, un 11,3% más, según ha informado este martes en un comunicado.

El presidente ejecutivo de Cirsa, Joaquim Agut, ha celebrado que sus primeros resultados trimestrales como empresa cotizada, tras su salida a Bolsa el pasado 9 de julio a un precio de 15 euros por acción, son "muy positivos" y ha explicado que han superado sus objetivos.

En cuanto al compromiso de la empresa de reducir la deuda con los fondos obtenidos en la operación, la multinacional ha destinado 373 millones de euros a este fin, lo cual, junto a la inyección de capital previa, ha reducido el apalancamiento en más de 700 millones, hasta posicionarlo en 2,68 veces sobre el resultado bruto de explotación (Ebitda).

