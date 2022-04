Ciuró apuesta por debatir en el Parlament cómo afectaron las medidas Covid a los derechos

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, ha apostado este miércoles por "iniciar un debate o análisis" en el Parlament sobre la afectación de las medidas contra la pandemia sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Lo ha dicho en el pleno del Parlament, tras una interpelación del 'cupaire' Xavier Pellicer, que le reprochaba que el comité de expertos que tenía que evaluar la afectación a los derechos durante la pandemia se "disolvió 'de facto' a inicios del año pasado y no pudo culminar sus trabajos", a lo que Ciuró ha respondido que este comité no se ha disuelto porque no se había constituido formalmente.

Pellicer ha considerado que se debe hacer una reflexión conjunta sobre cómo enfocar una pandemia ya que "no se sabe qué puede pasar en un futuro y se deben tener los deberes hechos", y Ciuró se ha mostrado favorable a iniciar estos debates porque los califica de propios de países modernos y progresistas.