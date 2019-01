Claudia Piñeiro, Premio Pepe Carvalho: "El género está empujando sus propios límites"

Publicado 31/01/2019 12:22:43 CET

La escritora argentina Claudia Piñeiro ha considerado este jueves que el género de la novela negra "se está expandiendo y empujando sus propios límites", ha dicho en la rueda de prensa previa a la recepción del Premio Pepe Carvalho 2019 la tarde de este jueves en el Ayuntamiento de Barcelona en el marco de la BCNegra.

Como ejemplo de esta expansión ha citado novelas que tienen violencia, muerte e intriga, pero "no necesariamente la búsqueda del origen de quien lo mató y por qué"; ahora lo que se quiere es conocer cómo y por qué, cómo se culpa a determinadas personas.

Piñeiro --la primera persona latinoamericana en recibir este premio-- ha explicado que en algunas novelas el género está en primer plano, y en otras en el segundo: "A veces me he cuidado de que no esté porqué el género se me impone, y se me mete".

"La novela negra es para mí una zona de confort. En general escribo una novela sin pensar en el género", ha afirmado la escritora, que ha considerado que el género negro tiene una estructura que ayuda a pensar hacia dónde tienes que ir.

Ha remarcado que "el género te obliga a dar una respuesta", y ha apuntado que mientras Jorge Luis Borges consideraba el género un refugio literario, Ricardo Pilgia aseguraba que no necesariamente una novela policial responde a todas las preguntas.

Sobre los personajes ha dicho: "Me gustan los personajes que aunque sean asesinos parezcan cotidianos, como el vecino de la puerta de al lado, que un día mata a su mujer y parecía tan amable", ha descrito la autora.

"DESAYUNAS CON UNA MUJER ASESINADA"

Sobre su activismo contra la violencia de género y en defensa de los derechos de la mujer, Piñeiro ha lamentado: "En Argentina desayunas cada día con una mujer que ha sido asesinada por alguien".

Ha celebrado que las movilizaciones feministas en su país han permitido normalizar palabras como 'aborto', aunque ha señalado: "Nos falta conseguir la ley", y ha dicho que era una cuestión de coherencia personal que se involucrara en estas movilizaciones, ya que se trata de un tema que la convoca y la perturba.

"Todo esto se puede hacer porque hay un colectivo de mujeres protegiéndote. Es un trabajo conjunto donde hay un montón de mujeres conocidas y anónimas, que te protegen", ha señalado.

Preguntada por las adaptaciones cinematográficas de cuatro de sus novelas, ha subrayado que ella es guionista y dramaturga, y que en el cine la escritura crece con el trabajo del director y los guionistas: "Estoy acostumbrada a que no tiene que ser un fiel reflejo del texto", ha dicho.

Piñeiro ha defendido que detrás de las adaptaciones cinematográficas "hay una industria que tiene que funcionar", y que los autores no pueden inmiscuirse en sus detalles.

Preguntada por el desprestigio de las fuerzas policiales, ha dicho que en su país "siempre hay dudas sobre la honestidad de la institución, lo que no significa que no haya policías honestos".

"Para inventar un detective cuesta hacer creer que vaya a investigar un crimen", ha dicho la escritora, que ha remarcado que en su sociedad los policías muchas veces son los mismos que organizan bandas de asalto.

Ha celebrado que este premio tiene para ella una gran importancia y que es su tercera vez en la BCNegra. "Sé muy bien lo que significa Manuel Vázquez Montalbán. En Argentina lo hemos leído mucho".