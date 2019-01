Club Editor cumple 60 años en un año "lleno de cuentos" en que subirá a Víctor Català a escena

Actualizado 10/01/2019 17:36:49 CET

Publicará el segundo libro del tríptico de Eva Baltasar, 'Mamut'

BARCELONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sello Club Editor festejará este año su 60 aniversario, que llega "lleno de cuentos" y en el que subirá al escenario musical a Víctor Català en una función única en el Teatre Apolo de Barcelona en verano, además de celebrar una gran fiesta con lectores el miércoles 27 de marzo, ha anunciado la editora, Maria Bohigas, en un encuentro con los medios.

La representante de la editorial catalana independiente más antigua, que publica diez títulos al año, no se cansa de reivindicar el 'tempo lento' de la literatura, y este año seguirá llevando a la práctica su particular forma de aplicar la teoría del decrecimiento: "No se trata de crecer sino de enriquecer".

Con la mirada puesta en ensanchar su base de lectores, subirá a Víctor Català al escenario en tono de rap en un proyecto en gestación impulsado por Blanca Llum Vidal que evidenciará la "energía verbal" de la autora, coincidiendo con la celebración del 150 aniversario de su nacimiento.

El año literario empezará con la publicación a partir del 23 de enero de 'Fugir era el més bell que teníem', de Marta Marín-Dòmine, una historia que Bohigas ha considerado "casi una meditación de cómo los recuerdos" de un padre tienen mucho que ver con la memoria de su hija.

"Asistimos al nacimiento de una pluma", ha defendido la editora, que ha subrayado que por bien que la literatura no puede cambiar la historia ni la realidad, es un lugar en que la conciencia individual se alimenta y se renueva, ha dicho convencida de que la buena literatura tiene una dimensión ética.

Entre las novedades de los títulos de 2019, destaca la publicación del segundo libro de la trilogía iniciada por Eva Baltasar, con la novela 'Permagel', que se ha convertido en un éxito de ventas el último año, y cuyo título será sucedido por 'Mamut', que verá la luz también en castellano.

14 AÑOS DE SU SALIDA DE PLANETA

Cuando se cumplen 14 años de la salida del sello del Grupo Planeta, la editorial ha conocido un "particular renacimiento" que procura ensanchar la literatura catalana en varias direcciones, recuperando a autores consagrados con una nueva mirada y recuperando obras descatalogadas, como ha sido el caso de Víctor Català, de la que ha publicado todos sus cuentos.

La autora Charlotte Delbo será otra de las apuestas más importantes del año con 'La mesura dels nostres dies', que verá la luz en febrero traducida por Valèria Gaillard y sobre la que ha hecho una analogía con Joan Sales, como narrador de la Guerra Civil y en el caso de la francesa del campo de concentración de Auschwitz.

"Escribe como pocos, y aborda un hecho complejo y terrible", y recuerda una verdad como una casa y es que hay gente que conserva la noción de solidaridad en circunstancias tremendas, convirtiéndose en ventrílocua de las mujeres que vivieron estos hechos.

Se trata de una escritora poco conocida en Franca y reconocida en EE.UU. desde los 70, y sus libros son considerados un antídoto contra la "mal entendida banalidad del mal" y llenan un vacío inmenso del imaginario de la resistencia y deportación de mujeres.

'EL CASTILLO' DE KAFKA

En el que la editorial considera un banquete de libros con todos los ingredientes para este año, la editora ha resaltado que el año culminará con la nueva traducción de 'El castell' de Kafka a cargo de Joan Ferrarons, y el mismo traductor firmará 'La balança del temps' de Lutz Seiler --aclamado por la novela 'Kruso'--, en un gesto de celebración de los 30 años de la caída del muro de Berlín.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial será conmemorado este año con nuevas ediciones de Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda y Joan Sales, ha explicado Bohigas, que hará honor a las mujeres y a los cuentos con un quinto volumen de Alice Munro ('Qui et penses que ets?') traducido por Dolors Udina.

También lo hará con un segundo volumen de Eileen Chang ('Brasers', traducido por Carla Benet) y el tercero de Víctor Català ('Tots els contes' 3, editado por Blanca Llum Vidal y Agnès Prats).

Bohigas ha evidenciado su voluntad de seguir trabajando para llenar vacíos en el panorama literario catalán, como en su día manifestó Joan Sales a la hora de fundar la editorial, convencido de que los libros también son un arma.