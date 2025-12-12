El clúster químico ChemMed reivindica la creación de un 'hub' multienergético

La última asamblea general ordinaria del clúster químico ChemMed ha tenido lugar este viernes en el Col·legi d'Enginyers Industrials de Tarragona. - CHEMMED

TARRAGONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asamblea general de ChemMed, el clúster químico de Tarragona, ha reivindicado la necesidad de promover diferentes políticas que estimulen la competitividad del sector, entre ellas, la creación de un 'hub' multienergético que aúne la refinería, la química básica y derivada.

Así lo ha explicado este viernes en un comunicado, después de la celebración de la última sesión de la asamblea general ordinaria este año, y que ha reunido en el Col·legi d'Enginyers Industrials de Tarragona a diferentes representantes de empresas, instituciones y entidades asociadas.

Durante la jornada, ChemMed ha actualizado la evolución de algunos de los proyectos que atrae el clúster, relacionados con la química sostenible y que "se enmarcan en el proceso de transformación verde del sector" para alcanzar la neutralidad climática.

El presidente del clúster químico y presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago J. Castellà, ha conducido la asamblea general, junto con el vicepresidente de ChemMed y máximo representante de la Asociación Empresarial Química de Tarragona, Javier Sancho.

La asamblea ha servido para aprobar los presupuestos del clúster para el próximo ejercicio, repasar los proyectos en curso y actualizar a los miembros sobre los avances hechos en la implantación del Plan Estratégico.