Un colaborador de Junqueras asegura que la relación con Puigdemont ha mejorado

Sergi Sol explica que el expresidente y el exvicepresidente se han comunicado por carta

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exjefe de gabinete de Oriol Junqueras y colaborador del presidente de ERC, Sergi Sol, ha asegurado que la relación entre el exvicepresidente del Govern y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "ha empezado a mejorar últimamente".

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha explicado que los dos han hecho gestos en los últimos tiempos y ha concluido: "Poco o mucho se está mejorando y se hacen esfuerzos para que la comunicación mejore".

También ha explicado que existe una carta de agradecimiento de Junqueras a Puigdemont, que puede que aún no le haya llegado al expresidente --que reside en Bélgica-- porque no se ha enviado por correo convencional si no a través de una "persona interpuesta".

Ha añadido que el expresidente le hizo llegar a Junqueras recientemente un libro suyo en el que adjuntaba una carta.

Sol ha contemplado que alguien del PSOE visite a Junqueras a la cárcel de Lledoners (Barcelona) próximamente: "Creo que alguien del PSOE acabará yendo sobre todo si se quieren desmarcar de la derecha que representan Cs y PP".

Ha asegurado que el líder del PSC, Miquel Iceta, no se ha puesto en contacto ni con Junqueras ni con su familia, y ha criticado que no haya mostrado "un mínimo de calidad humana" pese a las horas que el socialista y el exvicepresidente compartieron en el Parlament.

REFERÉNDUM "MÁS SÓLIDO"

Ha explicado que los partidos independentistas están trabajando para recuperar la unidad estratégica, y ha argumentado que ésta pasa por cuatro puntos, como ser "los campeones del diálogo" y apelar a la mayoría de catalanes que protagonizaron el 'paro de país' del 3 de octubre de 2017.

El tercer punto sería trabajar para "un referéndum más sólido con reconocimiento internacional en el que vote una mayoría crítica superior", y el cuarto organizar una manifestación en Europa sostenida en el tiempo hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dicte sentencia.

Sol ha expuesto que Junqueras "no tiene ninguna confianza" en el juicio que tendrá en el Tribunal Supremo, mientras que sí la tiene en que el TEDH, aunque ha admitido que aún podrían pasar cuatro o cinco año hasta que el caso llegue a Europa.