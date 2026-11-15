Colapsa una casa en Riba-roja d'Ebre (Tarragona) y buscan a una persona posiblemente atrapada

Imagen de la casa que ha colapsado en Riba-roja d'Ebre (Tarragona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan este domingo por la mañana en una casa en Riba-roja d'Ebre (Tarragona) que ha colapsado completamente con la "posibilidad" de que una persona haya quedado atrapada bajo los escombros.

Según han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press han activado 10 dotaciones en el lugar de los hechos.

Por su parte, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado 2 ambulancias y un equipo conjunto con los bomberos.