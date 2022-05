Colau augura "éxito" al futuro proyecto de Yolanda Díaz y le traslada su apoyo

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha augurado que el futuro proyecto político que quiere impulsar la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, será "de éxito" y ha asegurado que la apoyará.

Lo ha dicho en una entrevista de El Periódico recogida por Europa Press, en la que ha alabado el tipo de liderazgo que está impulsando Díaz porque cree que es "es lo que se necesita en tiempos de crisis y sufrimiento".

"Tiene un estilo de hacer política que es muy dialogante, muy transversal, que es lo que nos inspiró a nosotros cuando creamos Barcelona en Comú y entronca totalmente con el planteamiento de Yolanda y creo que será un proyecto de éxito y evidentemente nos tendrá a su lado", ha asegurado.

Sobre su relación con el Gobierno de Pedro Sánchez, ha afirmado que "se han arrancado algunos compromisos, no sin dificultad", y ha puesto como ejemplo la ley para regular los alquileres, mientras que sobre su relación con el Govern de Pere Aragonès ha celebrado que la cordialidad ha crecido notablemente, en sus palabras.

SU FUTURO POLÍTICO

Preguntada por si abandonará la política si no logra ser alcaldesa en 2023, ha recalcado que se presentará a las elecciones "con voluntad de ser alcaldesa y de ganar" y ha apuntado que no tiene previsto abandonar nunca la política en términos generales.

"Tres mandatos son suficientes para consolidar este proyecto y esto es lo que ahora tengo pensado. No estoy pensando después en hacer carrera política en otras instituciones. Yo, de momento, no me planteo nada más", ha asegurado.

En relación al código ético de su formación, Colau lo ha reivindicado y ha insistido en que ha renunciado a "más de 350.000 euros" que le tocaban, aparte del sueldo por dietas.