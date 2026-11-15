Colau critica que Sánchez "ha suspendido" en materia de vivienda

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau. - Javier Fernández - Europa Press

BARCELONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la gestión realizada en materia de vivienda y ha asegurado que el presidente "ha suspendido" a este respecto, según ha dicho en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo .

Ha destacado que el Gobierno ha hecho cosas positivas, pero considera que el PSOE ha mostrado demasiada cercanía con el poder inmobiliario: "Pedro Sánchez nos ha fallado, ha suspendido en materia de vivienda y no hay que tener miedo a decirlo. Se comprometió a regular los alquileres y tardó cinco años en hacerlo y dejó fuera el alquiler de temporada", ha apuntado.

Así, ha reivindicado que Frente Amplio es la garantía para que se "avance en vivienda y se frene la especulación", y ha defendido que se debe ampliar el parque público, proteger a los inquilinos y ayudar a los pequeños propietarios.

Ha explicado que la medida que planeta su formación consiste en imponer un impuesto del 10% sobre el patrimonio inmobiliario a propietarios con más de 3 viviendas que alquilen por encima del precio de referencia: "La medida afectaría a grandes propietarios y fondos buitre, empezando por los 13 fondos que acumulan 100.000 viviendas en España".

Preguntada por la propuesta de expropiar pisos ha señalado que hay diferentes fórmulas, una de ellas el tanteo y retracto, que permite adquirir viviendas "a precios inferiores a los del mercado", algo que, ha defendido, se aplicó en Barcelona durante su alcaldía.

Sobre si se plantea ser ministra de Vivienda en un futuro Ejecutivo ha asegurado que "es más importante quién controla el presupuesto y la fiscalidad".

IMPUESTOS

Acerca de sus palabras afirmando en un mitin que hay que 'freír' a impuestos a los ricos ha dicho que "quizá fue una expresión excesivamente vehemente", pero que defienden un modelo fiscal en el que contribuya más la que define como una minoría formada por 33 personas con más de mil millones de euros.

Colau calcula que el impuesto a grandes fortunas puede aportar unos 10.000 millones de euros, y ha añadido que también quieren "corregir la desigualdad fiscal entre pequeñas empresas y grandes corporaciones".

Además, también se ha referido a los autónomos: "Proponemos simplificar la burocracia de forma que los que ingresen menos de 85.000 euros podrán no tramitar trimestralmente el IVA si no les sale a cuenta desgravarlo y hacer una sola declaración anual".

SITUACIÓN DE LA IZQUIERDA

Sobre la situación de la izquierda y el apoyo electoral que ha recibido en comicios recientes ha dicho que esto se debe situar en "un contexto global de avance de la derecha y la extrema derecha", y ha subrayado que frente a esto la movilización social sigue siendo decisiva, por lo que augura que Frente Amplio crecerá durante la campaña.

"Estamos haciendo autocrítica. Las divisiones de la izquierda nos han penalizado y debemos aprender de ello. De ahí la apuesta por la unidad del Frente Amplio. También buscamos combinar experiencia y nuevos liderazgos, como demuestra el tándem con Emilio Delgado", ha apuntado.