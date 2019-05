Colau defiende diálogo ante la "represión" y Artadi le pide colaboración para lograrlo

Publicado 09/05/2019 11:22:22 CET

Colau tuvo una relación correcta con Jané y Forn pero con Buch ha habido un "punto de inflexión"

La alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección, Ada Colau, ha defendido este jueves que se requiere diálogo político ante la "represión", y la número dos de JxCat en la capital catalana, Elsa Artadi, le ha pedido que los comuns colaboren para poder avanzar en una solución política a la situación de Catalunya.

En un 'cara a cara' en la Ser Catalunya recogido por Europa Press, Artadi ha criticado que Podemos no pusiera condiciones en este sentido al negociar los Presupuestos con el Gobierno central, y ha dicho a Colau que le agradece su posicionamiento público en contra de la prisión de dirigentes independentistas, pero ha añadido: "Ayuden a trabajar una solución política, porque esto no lo están haciendo".

Colau ha sostenido que debe haber una negociación y que esta debe hacerse con gobiernos progresistas, por lo que ha pedido que "ERC se acuerde de que es de izquierdas y deje de pactar en la Generalitat con la antigua CDC", y ha defendido la necesidad de abandonar posiciones maximalistas y de que los partidos independentistas dejen de competir entre ellos.

ACUSACIONES CRUZADAS EN SEGURIDAD

Después de que Colau se preguntara el martes si la Generalitat ha desatendido la seguridad en Barcelona con fines electorales, la alcaldesa ha asegurado que mantuvo una relación de lealtad institucional con los exconsellers de Interior Jordi Jané y Joaquim Forn --alcaldable de JxCat en prisión--, pero que con el actual, Miquel Buch, ha habido un "punto de inflexión".

"Con el último Govern hemos tenido muchos problemas", ha criticado Colau, ante lo que Artadi ha advertido de que no debería hacerse partidismo con la seguridad, y ha dicho que Colau y su equipo no creían en la policía, por lo que no planificaron en este ámbito, y ahora los barceloneses sufren las consecuencias.

Colau ha rebatido sus críticas destacando que unos 200 agentes de los Mossos d'Esquadra se han presentado a pruebas para acceder a la Guardia Urbana --lo dijo este miércoles la portavoz del sindicato Sap-Fepol, Imma Viudes, en Betevé--, algo que cree que se produce porque el Ayuntamiento da confianza al cuerpo policial, mientras que otras administraciones "están haciendo declaraciones y pendientes de otras cosas".

COLAU Y MARAGALL

Después de que Maragall pidiera este miércoles en Twitter un 'cara a cara' con Colau, la alcaldesa ha destacado que ella siempre está "dispuesta a debatir y a hablar", pero que cree que es prioritario hacerlo con formaciones con modelos opuestos, como JxCat, porque lo que quiere hacer con la izquierda es pactar.

El alcaldable republicano dijo que Colau sólo quiere debatir con fuerzas que no le disputan realmente la Alcaldía y no con ERC, ante lo que Artadi ha replicado: "Estas elecciones no van de Colau o Maragall, parece más un Colau y Maragall", porque asegura que quieren pactar y gobernar juntos.

La alcaldesa ha insistido en su apuesta por un acuerdo de izquierdas tras las elecciones, en el que quiere al PSC y a ERC, pero ha criticado que ninguna de las dos formaciones aclare si quiere pactar con BComú, a lo que Artadi ha replicado que "Maragall le tira los tejos todo el día" a Colau.

HUELGA DE METRO

Preguntadas por las huelgas de Metro --hay una convocada para este viernes--, Colau ha hecho un llamamiento al diálogo y al sentido común y ha subrayado que el amianto de la red se está retirando y que se hacen controles sanitarios, y Artadi ha acusado al equipo de Colau de haber gestionado desde la falta de diálogo este y muchos otros asuntos.

Sobre vivienda, han discrepado sobre la cantidad de pisos que ha promovido el Ayuntamiento, y Artadi ha avisado de que no se pueden fijar los precios de alquiler por un 'decretazo' a los privados, tras lo que Colau ha cargado contra JxCat: "Son más que 'business-friendly', son 'business-salvajes", y ha dicho que el mandato de Xavier Trias y Forn fue de barra libre para la especulación, algo que Artadi ha negado.

FEMINIZAR LA POLÍTICA

Preguntadas por la feminización de la política, Artadi ha dicho notar en los debates diferencias entre las mujeres --ella, Colau y Anna Saliente (CUP)-- y los hombres: "Hay momentos en que se ponen en plan macho" para ver quién es más hombre e impone más, y Colau ha pedido un esfuerzo para debatir respetando los turnos de palabra.

Sobre la despedida del Parlament de la dirigente de Cs Inés Arrimadas, Artadi ha destacado que le importa más que también se vaya la exconsellera Laura Borràs, y ha criticado que Arrimadas ha protagonizado "espectáculos, cartelitos, simbología y cosas extrañas", más que haber hablado de lo que interesa a los catalanes.