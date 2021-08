Colau dice que la administración "debe hacer autocrítica" por el reconocimiento a víctimas del 17A

Desmiente que quiera dar el paso a la política estatal

BARCELONA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este martes que la administración "debe hacer una valoración autocrítica y puede hacer mucho más" ante las críticas de una parte de las víctimas de los atentados del 17A por no haber sido reconocidas como tal o indemnizadas.

En una entrevista en Rac1 cuatro años después del suceso, Colau ha apuntado que la sentencia ha producido una "sensación agridulce" porque reconoce a muchas más víctimas con respecto al criterio del Ministerio de Interior, pero no condena por homicidio a los terroristas juzgados, al no ser autores materiales de los hechos.

"Las víctimas me explicaban situaciones de tensión poco humana y que con muy poco esfuerzo se podría hacer mucho mejor", ha revelado, criticando que los mecanismos que dispuso Interior fueron insuficientes.

Ha opinado que por parte de la Generalitat también debería hacerse una revisión autocrítica de que no se haya dispuesto ningún tipo de servicio para atender a todas las personas afectadas: "Se puede entender que en el momento no hubiera nada previsto, porque es una situación sobrevenida, traumática; pero una vez pasa el tiempo, se podría haber hecho algún tipo de dispositivo".

Por otro lado, Colau ha desmentido que quiera dar un salto a la política estatal, dejando la alcaldía, como publicó 'El Confidencial' este lunes: "No sólo no tengo ninguna intención de hacer lo que dice esta noticia sino que no ha habido ningún tipo de conversación en este sentido".