Colau dice que los altercados no sacarán a Hasel de la cárcel: "La violencia no es el camino"

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentado los incidentes ocurridos durante protestas en apoyo al rapero encarcelado Pablo Hasel este martes por la noche en la ciudad: "La violencia no es el camino, los altercados no servirán para que salga de la cárcel, y por lo tanto no están justificados".

En una entrevista de Rac 1 este miércoles recogida por Europa Press, ha informado de que en Barcelona los incidentes con barricadas dejaron una cincuentena de contenedores quemados, que costará unos 70.000 euros reponer.

Sin embargo, la alcaldesa ha sostenido que la mayor parte de las manifestaciones fueron pacíficas y que obedecían a la "indignación general, compartida, de hechos muy graves ocurridos con Hasel", ante lo que ha pedido una respuesta política para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.

Ha asegurado que esta cuestión "va mucho más allá de Hasel", razón por la que Podemos --ha destacado-- ha impulsado una reforma del Código Penal, ya en trámite, para despenalizar delitos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión.

En ese sentido, y en el escenario de la crisis del Covid-19, ha instado a los partidos a dar una respuesta social a la crisis "generalizada y al hecho grave de vulneración de la libertad de expresión".

Preguntada por la convocatoria de más protestas este miércoles, ha subrayado que las manifestaciones no son un problema: "Pero sí quiero pedir que no se recurra a la quema de contenedores, y menos en una situación de crisis".

Hasel fue detenido este martes y conducido a la cárcel de Ponent de Lleida, después de que la Audiencia Nacional le condenara por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo y el rapero no ingresara voluntariamente en prisión para cumplir la condena.