Colau viajó "hace unos meses" con Asens a Ginebra para reunirse con Marta Rovira (ERC)

Ve la negociación con los independentistas "por buen camino" y advierte que tras la investidura hay un mandato

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

La exalcaladesa de Barcelona y líder de BComú en el Ayuntamiento, Ada Colau, ha afirmado que "hace unos meses" y después del 23J viajó a Ginebra (Suiza) junto al negociador de Sumar para la investidura con los partidos independentistas, Jaume Asens, para reunirse con la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

"Fuimos a visitar a Marta Rovira como dirigente de Esquerra Republicana para tener una conversación, que online cuesta más", ha explicado en una entrevista de este jueves en Rac1 recogida por Europa Press.

Ha equiparado el encuentro con el que la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, tuvo con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bélgica para, a juicio de Colau, "reconocer a los interlocutores" y que todos puedan tener un puente sereno, incluso para hablar de las discrepancias.

Ha sostenido que, como partidos de izquierdas, se esfuerzan para tener "canales de interlocución" que funcionen con el resto de formaciones, y que después pueden ponerse o no de acuerdo.

También ha afirmado que ve "lógico" que Esquerra Republicana y los comunes estén bastante de acuerdo, en sus palabras.

NEGOCIACIÓN DE SUMAR

Al preguntársele por las negociación que Sumar lleva a cabo con los independentistas para investir al presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha dicho que quiere pensar "que va por buen camino".

Ha opinado que no coincide con ERC al dar por hecha una eventual ley de amnistía como condición para investir a Sánchez: "No es lo mismo, no se puede decir esto porque la gente no lo ve igual, estamos hablando de algo mucho más complejo".

Asimismo, la ha defendido para "volver al marco político de la negociación y la discusión" y ha asegurado que ésta sienta las bases para que se pueda dar la investidura.

También ha advertido de que habrá un día que los partidos implicados en la investidura "se tendrán que sentar todos en una mesa", aunque se ha mostrado esperanzada, en sus palabras, porque se están respetando las conversaciones y su discreción.

"Tengo ese cierto optimismo prudente de que efectivamente la investidura puede producirse, pero después de la investidura viene un mandato", ha recalcado.