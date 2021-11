Colau: "Hay que abordar de cuajo el machismo estructural en el poder judicial"

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este jueves que "hay que abordar de cuajo el machismo estructural en el poder judicial" y ha cuestionado la formación que reciben los jueces por su actuación en casos de género.

Lo ha dicho en la conversación '+one to one: la ciudad en femenino' en el Forbes Summit Women Barcelona que se ha celebrado en el Liceu, en la que la primera edil ha contado su experiencia siendo la primera alcaldesa de la ciudad y ha repasado cuestiones sobre feminismo.

"No sé qué formaciones están haciendo a los jueces, pero es muy mejorable. Lo estamos viendo no con una sentencia aislada de un caso concreto, sino de forma sistemática", ha alertado Colau.

Por eso considera que en ámbito judicial "hace falta firmeza y autoridad democrática" y no ve normal lo que pasa en los juzgados en término de género, en sus palabras.

EL FEMINISMO COMO OPORTUNIDAD

Ha reivindicado el feminismo como una gran oportunidad para vivir mejor y ha explicado que siendo alcaldesa es cuando más se ha dado cuenta de la importancia de la visibilidad: "Las que somos más visible tenemos que seguir peleando para las que lo tienen más difícil".

En ese sentido, ha dicho que hay mujeres que son "más invisibles", como las mujeres migrantes que se dedican a los trabajos esenciales, como el de los cuidados, y que algunas de ellas no tienen papeles, ha dicho.

"Yo no he venido a ser la primera mujer alcaldesa, he venido a abrir camino", ha afirmado, y ha puesto en valor algunas de las acciones que ha hecho el Ayuntamiento en clave feminista como formaciones a mujeres en situación de vulnerabilidad para que puedan ser programadoras o conseguir que en la última promoción de la Guardia Urbana haya un 41% de mujeres.