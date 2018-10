Colau pide a JxCat y ERC acabar con el "espectáculo lamentable que bloquea las instituciones"

Publicado 10/10/2018 12:11:34 CET

Insiste en pedir a quienes echaron al PP pactar presupuestos en Generalitat, Estado y Ayuntamiento

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este miércoles a JxCat y ERC acabar con el "espectáculo lamentable que bloquea las instituciones desde hace meses y genera cada vez más desconfianza" de la ciudadanía hacia las instituciones, después de desacuerdos entre los dos partidos del Govern.

En declaraciones a los medios, ha expresado su preocupación por la situación del Parlament --en el que el independentismo ha perdido la mayoría absoluta tras desacuerdos entre JxCat y ERC--, y ha pedido a ambos partidos acabar con lo que ve un culebrón y una "fase de división interna que llevan al bloqueo de las instituciones".

Ha pedido un punto de inflexión que garantice acabar con "meses sin plan ni estrategia y de peleas entre ellos, que no tienen claro qué harán en los próximos meses", y ha dicho que el Govern debe aguantar pero no porque se alargue la sentencia de los dirigentes soberanistas, y debe dejar de lado las peleas, el simbolismo y la retórica y priorizar aprobar los presupuestos.

Ha criticado que el Govern no arranca, algo que no se puede permitir y menos después de un año complicado y una situación de excepcionalidad, según ella, que ha exigido que, "mientras los partidos de Govern no se acaban de aclarar y no explican la estrategia de los próximos años, hace falta el esfuerzo de todos para garantizar el funcionamiento de las instituciones".

PRESUPUESTO A TRES BANDAS

La también dirigente de los comuns ha resaltado que, para que funcionen, requieren presupuestos, que deben debatirse en el Congreso, el Parlament y el Ayuntamiento, y ha propuesto: "Todas las fuerzas que hicimos posible echar al PP más allá de nuestras diferencias, debemos recuperar esta alianza para unos presupuestos que garanticen los servicios públicos básicos".

Así, ha insistido en defender que los socialistas, PDeCAT, ERC y los comuns deben trabajar para acordar unos presupuestos para el Ayuntamiento, la Generalitat y el Estado, ya que los comuns gobiernan en Barcelona; JxCat --con PDeCAT-- y ERC, en la Generalitat, y los socialistas, en el Gobierno central, tras ganar una moción de censura contra el PP con el apoyo del resto de partidos.

Colau ha apostado por recuperar "consensos básicos de país" y apostar por un referéndum acordado y un consenso amplio que permita aprobar presupuestos en las tres instituciones para asegurar su funcionamiento, y ha sostenido que estos amplios consensos se requieren también para acabar con la excepcionalidad y la judicialización.

"PREPROPUESTA" EN EL AYUNTAMIENTO

Preguntada por la tramitación de las cuentas municipales, ha asegurado que su ejecutivo tiene disponible "la prepropuesta de presupuestos", que confía en poder abordar con los grupos municipales las próximas semanas, y ha pedido huir de partidismos durante estos debates.

"Los comuns siempre estamos dispuestos a ayudar a reconstruir mayorías amplias" y siempre han defendido huir de posiciones extremas --como el 155, la judicialización y la vía unilateral-- y un referéndum acordado, y seguirán defendiendo esta postura, ha destacado.

Ha advertido de que los comuns no van a ser "ni la muleta ni el sustituto de nadie", porque lo que hacen es seguir defendiendo estos principios, un referéndum acordado y unos servicios públicos que funcionen, ha destacado la alcaldesa.