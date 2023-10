Collboni se abre ahora a vincular Presupuestos y gobernabilidad en conversaciones con Junts y BComú

Confía en que Barcelona tendrá cuentas en 2024: "Sin duda"

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha abierto ahora la puerta a vincular Presupuestos y gobernabilidad en las conversaciones que mantiene con Junts y BComú.

Lo ha dicho en el pleno de este viernes en respuesta a una pregunta del PP sobre los apoyos y acuerdos que tiene previsto llegar para aprobar los Presupuestos de 2024, después de que la oposición haya tumbado sus primeras ordenanzas.

Collboni ha reiterado en el último mes que su intención era negociar únicamente las cuentas municipales, sin mantener conversaciones sobre la gobernabilidad, ante la insistencia de BComú de abordar un acuerdo de gobierno antes de negociar los Presupuestos.

Una posición que también ha mantenido Junts y que este mismo viernes ha expresado el concejal Ramon Tremosa en el pleno: "Trias ya le avisaba de que sin gobierno no habría Presupuesto. 'No goverment, no budget'".

Por eso, después de que Collboni retirara la votación de los Presupuestos en comisión y no hayan prosperado las ordenanzas, el alcalde ha mostrado su compromiso de "profundizar en las conversaciones, aterrizar propuestas y ver qué viabilidades" existen para hacer posible un acuerdo de presupuestos y también la gobernabilidad de la ciudad.

Ha lamentado que Junts y BComú hayan vinculado ambas cuestiones, lo que ve legítimo, aunque considera que dificulta el acuerdo para aprobar las cuentas.

"Si hubiéramos entrado solo en el fondo de la cuestión presupuestaria o de las ordenanzas fiscales, estaríamos mucho más cerca del acuerdo, pero si a este acuerdo se le pone la carga de la gobernabilidad, cosa que respeto y es legítimo, es evidente que se hace más complicado", ha dicho.

SE MANTIENE OPTIMISTA

Con todo, Collboni se mantiene optimista para aprobar las cuentas de 2024: "Este Ayuntamiento y este gobierno tendrá Presupuestos, sin duda", ha afirmado, y ha apelado a Junts y a BComú por ser los dos grupos que, de forma explícita, han mostrado su predisposición para llegar a un acuerdo.

El gobierno municipal debe presentar una nueva propuesta de Presupuesto para la que no tiene fecha límite, mientras que las ordenanzas se prorrogan automáticamente al no haber prosperado este viernes.