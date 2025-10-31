Collboni afirma que su gobierno hace "lo que nunca se había hecho" en vivienda, turismo y seguridad

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el pleno de este viernes. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona Jaume Collboni ha afirmado que su gobierno ha hecho "lo que nunca se había hecho" en materia de vivienda, turismo y seguridad.

Lo ha dicho en el pleno del Ayuntamiento de este viernes durante la presentación del informe del estado de la ciudad por parte del ejecutivo municipal.

Collboni ha remarcado que en vivienda han regulado el mercado del alquiler, "permitiendo bajar un 9% los precios", que en turismo se han comprometido a no renovar las licencias de pisos turísticos en 2028 para devolverlos al mercado residencial y que en seguridad han llegado al máximo de plantilla de la Guardia Urbana, ampliado juzgados penales y han bajado los delitos.

Ha añadido que el reto y prioridad al que se enfrenta actualmente su gobierno es el "derecho a quedarse en la ciudad" y ha asegurado que también lo será del próximo mandato.

Por último, también ha incidido en que Barcelona "está mejor porque lo dicen las encuestas y la gente" y ha emplazado a los demás grupos del consistorio a llegar a acuerdos porque, según ha dicho, comparten el diagnostico de los problemas de la ciudad.

GRUPOS

El líder de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Martí, ha rechazado las conclusiones del informe que, según él, son muy positivas y distan de la realidad: "Confundir deseos con la realidad es una mala cuestión y este informe no describe la realidad que vivimos y vamos camino de perder el mandato porque decidieron ser alcaldes con 10 concejales".

Por su parte, la líder de BComú, Janet Sanz, ha sostenido que tienen una ciudad más desigual que cuando gobernaba su grupo y ha pedido a Collboni y su gobierno que "no les tiemblen las piernas y sean valientes" en sus políticas.

En su intervención, el concejal de ERC, Jordi Castellana, ha subrayado el papel que están haciendo desde la oposición "marcando el rumbo y haciendo más trabajo del que tocaría" desde su posición.

El PP, a través de su presidente Daniel Sirera, ha considerado que el gobierno municipal no gobierna, si no que hace propaganda: "Gobernar no es hacerse fotos y quedar bien en un vídeo, gobernar es tomar decisiones, limpiar la ciudad, sancionar y ordenar".

Finalmente, el líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha lamentado que la situación actual sea "peor que con Colau" y ha asegurado que Barcelona es la ciudad más insegura de toda España.