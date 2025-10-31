El pleno de Barcelona aprueba provisionalmente las ordenanzas fiscales 2026 con PSC, BComú y ERC

Archivo - El alcalde de Barcerlona, Jaume Collboni, en una imagen de archivo.
Archivo - El alcalde de Barcerlona, Jaume Collboni, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 31 octubre 2025 12:05

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado provisionalmente este viernes las ordenanzas fiscales para 2026 del gobierno municipal que lidera Jaume Collboni, con los apoyos de los grupos del PSC, BComú y ERC, y los votos en contra de Junts, PP y Vox.

Tras aprobarse inicialmente en la comisión extraordinaria de Economía y Hacienda hace dos semanas, ERC y BComú han ratificado su apoyo a las ordenanzas, que entran ahora en un periodo de alegaciones de 30 días, y Junts ha avanzado que presentará.

Pasado este tiempo, deberán ser aprobadas definitivamente en el pleno de noviembre y, un mes después, se someterán a aprobación final los Presupuestos municipales de 2026, a los que ERC y BComú también dieron su apoyo inicial en dicha comisión.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado