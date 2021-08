Collboni asegura que las discrepancias con Colau sobre el Aeropuerto no afectan a la coalición

BARCELONA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde de Barcelona y líder del PSC en la ciudad, Jaume Collboni, ha asegurado que la coalición con la alcaldesa y líder de BComú, Ada Colau, en el Gobierno municipal "no está tocada" a pesar de las discrepancias sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

En una entrevista este lunes de Rac1 recogida por Europa Press, ha afirmado que las relaciones entre los socios de gobierno no se han visto afectadas por las distintas posturas porque este tema no forma parte del pacto de Gobierno y no está dentro de las competencias municipales.

Sin embargo, el concejal socialista ha admitido que si el anuncio del acuerdo entre el Govern y el Ejecutivo central se hubiera hecho con más tiempo "se hubiera podido explicar mejor".

En este sentido, ha defendido la ampliación del Aeropuerto: "La capacidad del Aeropuerto está limitada por el futuro. Si no hacemos nada al respecto, nuestra economía perderá competitividad, y eso significa menos actividad económica y menos empleos".

Asimismo, ve positivo que en una sociedad "abierta y democrática se produzcan debates de estas características porque ayudará a encontrar una solución que sea la mejor para todos y de máximo consenso".