Collboni condena "rotundamente" los ataques de Israel contra Líbano

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha condenado "rotundamente" este jueves los ataques de Israel contra Líbano, una ofensiva que tilda de violación flagrante de la soberanía del país y del derecho internacional.

Collboni defiende que "Líbano debe formar parte del alto al fuego", en una publicación en Instagram recogida por Europa Press.

Ha explicado que está en contacto con el alcalde de Sidón, una ciudad "con la que hace años que Barcelona mantiene vínculos técnicos y de cooperación".