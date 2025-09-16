Collboni defiende una Barcelona "dinámica" en el 'Hola Barcelona! Cocktail' de Barcelona Global

De izquierda a derecha, Carolina Martinoli, presidenta y CEO de Vueling; Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; Ramon Agenjo, presidente de Barcelona Global; y Mercè Conesa, CEO de Barcelona Global. - BARCELONA GLOBAL

El evento reúne a más de 1.500 personas de 90 nacionalidades en el Palau de Pedralbes

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido este martes que la ciudad es "dinámica y diversa" en la 12ª edición del 'Hola Barcelona! Cocktail' organizado por Barcelona Global.

Así lo ha dicho en el Palau de Pedralbes, lugar en que se ha celebrado el acto junto al presidente de Barcelona Global, Ramon Agenjo, y la presidenta y CEO de Vueling, Carolina Martinoli, según ha informado Barcelona Global en un comunicado este martes.

La entidad ha explicado que la cita ha reunido a más de 1.500 personas de 90 países y marca el inicio de los actos del 15º aniversario de la entidad.

Collboni ha destacado que la ciudad tiene "una gran capacidad de innovación y una calidad humana que nos distingue" y ha invitado a los asistentes a participar en el Barcelona Internacional Community Day del 25 de octubre.

Por su parte, Agenjo ha afirmado que "Barcelona es un lugar donde la gente quiere vivir, trabajar y prosperar" y ha animado a integrarse en su cultura y gastronomía.

Y Martinoli ha recordado que Barcelona "es una de las ciudades mejor conectadas de Europa" y ha apostado por una aviación más sostenible.

PERFIL INTERNACIONAL

El evento busca conectar a los socios de Barcelona Global con los 'barcelonians by choice' y fomentar su compromiso activo con la ciudad.

Barcelona Global agrupa a 281 empresas, centros de investigación, emprendedores, universidades e instituciones culturales, y el 18% de sus miembros ya son socios internacionales.