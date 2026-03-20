Collboni entrega las llaves de 46 pisos de alquiler asequible en la Verneda i la Pau (Barcelona)

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha entregado las llaves de 46 pisos de alquiler asequible ubicados en el barrio la Verneda i la Pau, y que han sido adjudicados a través de un sorteo a cargo del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

La promoción se ha articulado tras la cesión de un solar en derecho de superficie a la cooperativa Fem Ciutat, por un plazo de 99 años y a través de un Convenio ESAL, informa el Ayuntamiento este viernes en un comunicado.

La financiación del proyecto, por su parte, proviene del Institut Català de Finances (ICF), a través de un préstamo con condiciones preferentes, con una inversión de 4,8 millones de euros provenientes de la banca pública catalana y otros 1,2 millones provenientes de una subvención Next Generation.

Durante la entrega, Collboni ha asegurado que estas promociones "contribuyen a hacer de Barcelona un lugar donde vivir y en el que quedarse", y reivindicado su importancia de la construcción a la hora de abordar la crisis de vivienda en la capital catalana, para lo que el Ayuntamiento está trabajando en la búsqueda de suelo.

De los pisos adjudicados este viernes, 12 se han repartido a vecinos del barrio, 14 a menores de 35 años, 5 a familias monoparentales, 2 a personas con movilidad reducida y los 13 restantes a la ciudadanía en general.