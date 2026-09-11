Collboni llama a una Barcelona "abierta y cohesionada" ante discursos que quieren dividir

Collboni ante el monumento de Rafael Casanova - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado una Barcelona "abierta y cohesionada que tenga confianza en sí misma de cara al futuro" frente a discursos que quieren dividir.

Tras la tradicional ofrenda del Ayuntamiento de Barcelona al monumento de Rafael Casanova por la Diada, ha afirmado que Catalunya es una sociedad plural que "ha fomentado su identidad con la diversidad y la capacidad de compartir un futuro conjunto".

Por eso, ha insistido en que desde la capital catalana seguirán trabajando "para hacer posible este futuro", y ha pedido que sea una Diada para todos.