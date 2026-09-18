Collboni llevará las Ordenanzas Fiscales de Barcelona para 2027 a aprobación el martes que viene

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presentará su propuesta de Ordenanzas Fiscales de 2027 en una comisión extraordinaria el martes que viene, donde espera recibir un "apoyo mayoritario" de los grupos municipales.

Lo ha anunciado este viernes en una rueda de prensa el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, donde ha explicado que la propuesta incluirá una subida del IBI de los hoteles de un 1,17% a un 1,3%, el máximo legal.

Valls ha señalado que su propuesta representa la "continuidad" en los acuerdos cerrados con otras formaciones en el marco de las Ordenanzas Fiscales, y ha remarcado que estas seguirán sin aumentar la fiscalidad a los vecinos de Barcelona.

En concreto, la subida del IBI a los hoteles forma parte del compromiso alcanzado con BComú para las Ordenanzas del año pasado, junto a la regeneración urbana de los barrios del entorno del Besòs y la limitación del comercio de bajo valor.

Al preguntársele por las negociaciones con otros grupos, ha afirmado haber mantenido conversaciones al respecto con las principales fuerzas que "entienden lo que es la fiscalidad turística", por lo que espera que apoyen la propuesta.

HOSTELERÍA, OCIO Y ENERGÍA

Valls también ha explicado que la nueva propuesta de Ordenanzas Fiscales, además de la subida del IBI a los hoteles, también incluye otros dos aspectos: el primero, un incremento del IBI a los sectores de la hostelería y el ocio, el cual afectaría a un 10% de los inmuebles con más valor catastral de la ciudad.

También ha anunciado una serie de modificaciones técnicas para bonificar la instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica y otras tipologías de renovables entre los vecinos, vecinas y empresas de la ciudad.

CRUCERISTAS DE ESCALA

Junto a la propuesta de Ordenanzas Fiscales, el ejecutivo municipal también llevará a aprobación un expediente para subir el impuesto turístico de los cruceristas de escala hasta los 24 euros, con el objetivo de que el número de turistas de esta tipología "tienda a cero" en los próximos años.

El PSC ya acordó la aprobación de esta medida con BComú y ERC, a la espera de la aprobación en el Parlament de Catalunya del reglamento que lo permitiría y que recibió luz verde de la Cámara catalana el pasado julio.

En concreto, la medida propone pasar de los 5 euros de impuesto turístico que hay actualmente a 12 el año que viene, a 16 en 2028, a 20 en 2029 y a 24 en 2030, lo que pasaría la recaudación de 4,5 millones a 9,2 millones el año que viene, a 14,3 en 2028, a 18,3 en 2029 y a 22,3 en 2030, rozando los 24 en 2031.

Este cálculo tiene en cuenta el mismo número de cruceristas de escala que recibe la ciudad en estos momentos, si bien el objetivo de la medida, a parte de recaudatoria, es desincentivar la llegada de este tipo de turistas, lo que afectaría a esta previsión.

Valls ha subrayado la importancia de que la fiscalidad sea previsible y jurídicamente sólida: "En el ámbito municipal es importante tener ideas, pero más importante llevaras a la práctica. Hay que hacer cosas, pero hay que hacerlas bien".