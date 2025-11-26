Collboni pierde su segunda cuestión de confianza y reta a la oposición a proponer otro alcalde

Collboni en el pleno extraordinario de este miércoles - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha perdido en el pleno extraordinario de este miércoles la segunda cuestión de confianza a la que se somete este mandato, en este último caso para aprobar los Presupuestos de 2026, retando a la oposición a acordar un alcalde alternativo.

En la votación, que se ha hecho de manera nominal (cada concejal ha votado en voz alta), ha contado con el apoyo de los 10 ediles de su partido y los 5 de ERC, mientras que los de BComú se han abstenido y los de Junts, PP y Vox, que suman 17 concejales, han votado en contra.

Ahora se abre un período de 30 días en los que la oposición puede tratar de escoger a un alcalde alternativo; si no lo hace, la opción más probable teniendo en cuenta la confluencia de fuerzas, las cuentas se aprobarán automáticamente cuando acabe este plazo.

Pese a tramitarse en la Comisión de Economía extraordinaria en febrero con los votos de ERC y BComú, los Presupuestos no superaron el último trámite en el pleno del viernes pasado, en el que Collboni ya anunció que se sometería a una cuestión de confianza para aprobarlos.

Se trata de la segunda vez que el alcalde socialista recurre a este mecanismo, que ya utilizó en marzo de 2024 para aprobar las cuentas de ese año al no contar con los apoyos de BComú, que reclamaban entrar en el ejecutivo.

También será la última vez que podrá someterse a una cuestión de confianza este mandato, como rige el reglamento de la cámara; la exalcaldesa Ada Colau también agotó sus dos opciones --en 2017 y 2018-- durante su última etapa como primera edil.