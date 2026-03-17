Collboni, Prieto, Navarro y Sorigué (CZFB) colocan la primera piedra del nuevo DFactory

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto al resto de autoridades, en el momento de colocar la primera piedra de la ampliación del Dfactory Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto; el presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca (CZFB), Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, han colocado este martes la primera piedra de la ampliación del DFactory.

Cuando el nuevo complejo esté completado sumará unos 60.000 metros cuadrados, tras unos trabajos que supondrán una inversión de unos 50 millones de euros, y estarán acabados a finales de año para que las primeras empresas entren a principios de 2027.

La voluntad es que entren los 'hubs' digitales de grandes empresas, startups, que ya han empezado a fabricar a gran escala y laboratorios de pruebas, así como una academia para trasladar el conocimiento del ecosistema.

JAUME COLLBONI

Collboni ha explicado que es "uno de los proyectos transformadores más importantes" que tiene ahora la capital catalana y que se enmarca en el derecho de los barceloneses a quedarse en su ciudad.

Ha afirmado que este derecho se basa en dos principios: más vivienda asequible y más espacios económicos que ofrezcan oportunidades de trabajo.

El alcalde ha subrayado que la ampliación del DFactory Barcelona permitirá alcanzar los 1.500 empleos directos y 5.000 de indirectos, "y no cualquier tipo de puesto de trabajo, sino puestos de trabajo que generan valor por sí mismos".

CARLOS PRIETO

Prieto ha destacado el trabajo conjunto del CZFB con las administraciones para llevar adelante proyectos con "una visión de conjunto del ecosistema de la industria 4.0".

Considera que este proyecto significa el liderazgo barcelonés en industria 4.0, captación de talento, creatividad e ideas, y que el DFactory es "tecnología desarrollada y aplicada que impacta en el día a día" de las personas.

Ha recordado que los terrenos de esta ampliación estaban ocupados por Seat y que el complejo muestra que "la industria no se acaba, se transforma".

PERE NAVARRO

Navarro ha explicado que la ampliación tiene que ver con "un modelo, no solo de Barcelona y su área metropolitana, sino de mundo y de alianzas públicoprivadas".

Ha agradecido el apoyo de las diferentes administraciones para llevar a cabo el proyecto y ha asegurado que están "construyendo una cosa que es única en el mundo".

BLANCA SORIGUÉ

Sorigué ha defendido que Barcelona "tenga el primer distrito 4.0 del mundo" y ha definido como espectacular el impacto en la innovación y el talento.

Ha concretado que el complejo incluirá un edificio conocido como 'El Cub', que centrará "la actividad cultural, social, económica y empresarial".