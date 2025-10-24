Collboni recuerda a Permanyer, quien ejerció "como verdadero cronista" y militante de Barcelona

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recordado este viernes la figura del periodista y escritor Lluís Permanyer, fallecido este jueves a los 86 años, a quien considera que ejerció "como verdadero cronista" y militante de Barcelona.

"Las ciudades necesitan personas que no solo las expliquen, sino que sobre todo indaguen en la naturaleza de su alma colectiva. Precisamente eso es lo que Lluís Permanyer hizo durante muchas décadas, ejerciendo como verdadero cronista de Barcelona y conformando parte de nuestra identidad", ha dicho en un artículo en 'La Vanguardia' recogido por Europa Press.

Ha expresado que su pérdida deja "un vacío, en clave personal y de ciudad" y lo ha recordado como una persona elegante y amable, y que, por delante de todo, fue un apasionado barcelonés y verdadero militante de la ciudad democrática, en sus palabras.

Ha afirmado que meses atrás almorzó con él y que hablaron desde cómo celebrar la culminación de la torre de Jesús de la Sagrada Família hasta la ubicación de un futuro monumento a Ildefons Cerdà: "Nos quedó una conversación pendiente sobre cómo recuperar la Rambla como punto de encuentro de todos los barceloneses".

Ha señalado que en pocas semanas ambos se tenían que reencontrar en la presentación de una nueva reedición de su libro 'Testimonis de tot el món sobre Barcelona', editado por el consistorio, y que todos los barceloneses "le debemos una parte de nuestra forma" de amar a la ciudad, hecho que considera su principal legado.