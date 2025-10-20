Collboni reivindica su "voluntad de reposicionar a Barcelona como capital de Catalunya"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la Festa de la Rosa en Gavà (Barcelona) este domingo 21 de septiembre. - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado su "voluntad de reposicionar a Barcelona como capital de Catalunya" a través de las infraestructuras que, asegura, trata de desplegar con visión de país.

En una entrevista de 'El Punt Avui' publicada este lunes y recogida por Europa Press, ha defendido que uno de los papeles que debe tener el primer edil de Barcelona es el de "alcalde de los alcaldes", que ha ejercido visitando 25 ayuntamientos de Catalunya.

Tras haber superado la primera fase de la aprobación de Presupuestos y Ordenanzas Fiscales de 2026, ha afirmado que la aprobación definitiva está en el buen camino y ha se ha mostrado "convencido de que Barcelona" tendrá nuevas cuentas.

Respecto a la modificación de la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones, ha insistido en que "está en el cajón y lo estará durante todo el mandato" dada la negativa del resto de partidos progresistas y, sobre todo, de Junts.

"Lo único que sacaremos de este debate, hecho de forma poco responsable, es incertidumbre", ha lamentado Collboni, que al preguntársele por la relación del consistorio con el FC Barcelona por las obras del Spotify Camp Nou, ha asegurado que es absolutamente correcta.

En este sentido, ha señalado que sabe lo que es tener obras en marcha y la presión por cumplir con los calendarios, y por ello han puesto sobre la mesa todas las posibilidades que tienen, pero para "el alcalde de Barcelona y para el Ayuntamiento, la prioridad es salvaguardar la seguridad".