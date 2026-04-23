Collboni subraya el compromiso de Barcelona con la literatura en una jornada de Sant Jordi "única"

El alcalde de Barcelona Jaume Collboni, la pregonera Ali Smith y la presidenta del PEN Català Laura Huerga, en el desayuno de Sant Jordi en La Virreina - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha abierto este jueves la Diada de Sant Jordi con una defensa del compromiso de la ciudad con la literatura, que estos días la Xarxa Internacional de Ciutats Refugis d'Escriptors (Icorn), y ha reivindicado la jornada como "única y excepcional".

"Hoy es el gran día. El gran día de la cultura catalana. De libro, del patrón de Catalunya y del amor", ha afirmado el alcalde en el tradicional desayuno en La Virreina de Barcelona que sirve de pistoletazo de salida a la jornada.

Collboni ha afirmado que existen ciudades que celebran la literatura, pero que Barcelona "la vive, la respira, la camina y la defiende", y ha dicho que pocas formas hay de amarla como llenarla de libros y rosas en un día que la ciudad se declara abiertamente romántica y un poco más savia.

Sant Jordi "convierte las calles en librerías y los lectores en exploradores", porque ha remarcado que también es el día de los lectores, en un año de récord en el que habrá más de 6.000 puntos de venta entre libros y rosas.

Coincidiendo con la celebración de la asamblea de la Icorn, de la que Barcelona es miembro, ha subrayado que escribir "continúa siendo un acto de resistencia, más que nunca", y ha subrayado que el encuentro ha acogido voces diversas que imaginan futuros diferentes en sus países.

Collboni ha enfatizado que Barcelona, como ciudad literaria, cuida estas voces y les proporciona un espacio de seguridad y tranquilidad, y ha abogado por integrar su lucha a la fiesta de Sant Jordi: "La literatura puede ser un arma poderosa", ha añadido.

LAURA HUERGA

La presidenta del PEN Català, Laura Huerga, ha explicado que unas 250 personas se han reunido en la asamblea general del Icorn en Barcelona, y ha agradecido a los autores su "lucha y compromiso".

"Los derechos lingüísticos son derechos humanos", ha reivindicado Huerga, tras asegurar que en Catalunya todavía existen dificultades para un uso normal de la lengua catalana en diversos ámbitos, que ha despertado aplausos entre los asistentes.

Al desayuno de La Virreina han acudido escritores como Biel Mesquida, reciente Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Eva Baltasar, Màrius Serra, Roger Bastida, Toni Cruanyes, Coia Valls y Núria Cadenes, además de la pregonera Ali Smith.